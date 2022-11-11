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Столичная Госинспекция по недвижимости присоединилась к проекту «Город заданий»

Георгий Соланович
Город
Столичная Госинспекция по недвижимости присоединилась к проекту «Город заданий»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Госинспекция по недвижимости создала серию тематических заданий о законности объектов собственности и пресечении самостроя в рамках столичного проекта «Город заданий», сообщил начальник ведомства Иван Бобров в пятницу, 11 ноября.

«Город заданий» призван привлечь горожан к выполнению полезных для облика столицы заданий: фиксировать нарушения при помощи систем видеонаблюдения, а также проводить соответствующие опросы.

— В сентябре и октябре мы разместили свои 15 заданий: пригласили граждан подтвердить демонтаж незаконных объектов на территории Москвы и сделать фото по указанным адресам. К настоящему моменту более 80 участников выполнили поставленные задачи. Мы видим, что горожане активно подключаются к совместной работе и способствуют улучшению облика нашего города, — заявил Бобров.

По его словам, Госинспекция по недвижимости в будущем планирует дополнить задания, в том числе включить в них подтверждение факта демонтажа незаконных строений.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что «Город заданий» позволяет москвичам не только улучшить внешний облик мегаполиса, но и получить баллы, которые можно обменять на поощрения на платформе ag-vmeste.ru.

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