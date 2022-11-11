Бастрыкин поручил составить доклад о найденном на юго-западе Москвы одиноком ребенке

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по факту обнаружения малолетнего ребенка без сопровождения взрослых на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 11 ноября.

Бастрыкин поручил руководителю московского управления ведомства Андрею Стрижову установить все обстоятельства произошедшего и предоставить оперативный доклад.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 ноября на юго-западе столицы. Прохожие заметили на автобусной остановке на Ленинском проспекте одинокого мальчика лет восьми–девяти на вид в районе шести утра.

Ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным и ничего о себе не смог рассказать. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.