Армия России нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

— Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки, — отметил он.

По его словам, солдаты ВС РФ уже отработали цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляйполе и в ближайшем пригороде Запорожья, сообщает РИА Новости.

Кроме того, минометчики российской армии уничтожили украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области. Так, была ликвидирована мотострелковая группа ВСУ.

Накануне Рогов заявил, что украинское командование может перебросить часть своего личного состава с Херсонского на Запорожское направление, что усугубит ситуацию в регионе. Однако оборона на Запорожском направлении справится с обострением ситуации, несмотря на возможные изменения.