Мосметро заключило контракт на поставку поездов для будущих МЦД с «Метровагонмашем»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский метрополитен заключил контракт на поставку поездов для будущих маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) с предприятием «Метровагонмаш», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 11 ноября.

— Мосметро заключило контракт на поставку поездов для будущих D3 и D4 с «Метровагонмашем» (входит в структуру «Трансмашхолдинга»)... Закупка пройдет на средства инфраструктурного кредита в рамках предоставленного лимита финансирования в 57 миллиардов рублей — его выделило правительство России, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале дептранса отметили, что «Метровагонмаш» поставит подземке 2-дверные и 3-дверные поезда «Иволга». Новые составы будут комфортнее и современнее предыдущих моделей, их передадут перевозчику для работы на диаметрах.

В июле текущего года транспортный комплекс Москвы заключил контракт на поставку 11 тренажеров для машинистов электропоездов. С помощью нового оборудования будущие специалисты могут виртуально обучаться профессии.