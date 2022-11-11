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Politico: Глава Пентагона заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Георгий Соланович
В мире
Politico: Глава Пентагона заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время
Фото: defense.gov

Большинство стран НАТО на закрытой встрече в Брюсселе поддержали заявку Украины на вступление в альянс, однако страна вряд ли станет частью структуры в ближайшее время, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По данным газеты Politico, Остин поддержал стремление Украины вступить в НАТО, но предпосылок для этого в краткосрочной перспективе не видит. При этом страны — участницы альянса, в том числе Польша и Греция, поддержали заявку Киева.

До этого Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины. Однако конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал.

Антиукраинские «голоса» в НАТО, скорее всего, принадлежат Турции и Венгрии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, альянс находится почти под полным контролем Соединенных Штатов. Ведь все ключевые посты в организации занимают американцы. Однако одна страна-«отщепенец» все же есть.

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