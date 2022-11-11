Десять человек погибло в ДТП на велосипедах и самокатах в 2022 году в столице

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В Москве за десять месяцев 2022 года в авариях с участием велосипедов и электросамокатов погибло 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 11 ноября.

По информации ведомства, за отчетный период было зарегистрировано 340 аварий с участием велосипедов, в которых погибло восемь человек и 337 получили ранения. Наиболее частой причиной таких ДТП стало пересечение пешеходного перехода верхом на транспортном средстве. Также часто столкновения происходили из-за нарушения очередности проезда или игнорирования сигналов светофора.

За тот же период с участием самокатов произошло 177 ДТП, в которых погибли два человека и 183 получили различные травмы.

Самыми частыми причинами столкновений стали: неподчинение сигналам регулирования, пересечение дороги не по пешеходному переходу и езда по проезжей части.

Ранее ГИБДД сообщало, что количество ДТП в столице сократилось в 2022 году на девять процентов.