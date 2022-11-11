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«Синие воротнички» потеряли интерес к самозанятости

Георгий Соланович
Общество
«Синие воротнички» потеряли интерес к самозанятости
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Интерес к самозанятости у «синих воротничков» (людей, зарабатывающих физическим трудом и получающих почасовую оплату) в России упал в 1,5 раза, говорится в исследовании, проведенном аналитиками федеральной сервисной компании Gorserv.

Эксперты изучили динамику числа самозанятых среди новых мастеров сервиса за месяц после 21 сентября 2022 и сравнили с аналогичным периодом до этой даты. Согласно результатам исследования, при общем приросте специалистов число мастеров, не желающих оформлять статус «самозанятый», увеличилось в 1,5 раза.

— По нашим опросам, наиболее частая причина, по которой мастера отказываются оформлять самозанятость — изменение места жительства. Вторая по популярности — нежелание быть заметным для госорганов, — пояснила директор по маркетингу Gorserv Ольга Сигида.

Наибольшие показатели прироста «синих воротничков», отказывающихся оформлять самозанятость, зарегистрированы в Центральном федеральном округе (+53 процента), на Урале (+50 процентов), а также в Северо-западных и Приволжских федокругах (+44 и +43 процента соответственно).

До этого сообщалось, что на рынке вакансий на фоне падения спроса на работников сферы услуг наблюдается повышение предложения на «синих воротничков». Так, согласно результатам исследования, легче всего сейчас устроиться продавцом (1,2 резюме на одну открытую вакансию), грузчиком (1,6) или водителем (1,7).

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