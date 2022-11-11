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Эрдоган заявил, что Турция 52 года страдала у дверей ЕС

Георгий Соланович
В мире
Эрдоган заявил, что Турция 52 года страдала у дверей ЕС
Фото: Администрация президента РФ

Турция уже 52 года «страдает» у дверей Евросоюза и готова дать свой ответ, когда придет время, заявил президент страны Реджем Тайип Эрдоган в пятницу, 11 ноября.

— Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время, — сказал Эрдоган во время выступления на церемонии награждения «Высшим орденом Тюркского мира».

По данным РИА Новости, республика подписала соглашение об ассоциации с ЕС (тогда — ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство. Переговоры о вступлении в союз начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

До этого Эрдоган сообщил, что Турция также преследует цель стать членом ШОС. По его словам, Анкара имеет целью вступить в объединение, поскольку членство в ШОС переведет отношения со странами-участницами на совершенно другой уровень.

При этом отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС Турция не будет, заявил президент. Он отметил, что его страна является частью всего мирового сообщества, что позволяет ей проводить переговоры с другими государствами.

Евросоюз (ЕС) Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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