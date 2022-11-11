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Приметы и советы

Около 40 процентов жителей Петербурга признались, что устали от работы

Ирина Игнатенко
Общество
Около 40 процентов жителей Петербурга признались, что устали от работы
Фото: shutterstock

Примерно 41 процент жителей Петербурга устали от работы. Подобные настроения испытывают в основном молодые люди 25–34 лет. Меньше всех сетуют на труд те работники, чей возраст превышает 55 лет.

Только 7 процентов жителей города никогда не имели негативных мыслей о своей работе. Чаще жалуются на работу женщины, а не мужчины (50 процентов против 41 процента).

Чаще всего признаются, что устали от работы бухгалтеры и юристы, а также работники транспортной службы, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым предложением в ноябре 2022 года в России стала вакансия хирурга-имплантолога — в Москве ему предлагалась зарплата в размере 500 тысяч рублей, передает RT.

До этого эксперт рекрутингового агентства Prime Personnel Дмитрий Солодкий дал советы по поиску работы для людей старше 50 лет.

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