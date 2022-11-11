Daily Mail: Проблемы с вооружением подрывают решимость Лондона выступить против Москвы

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Ситуация в армии Великобритании может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии.

— Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается, — говорится в материале.

Плачевным развитием событий для национальной армии, по мнению «теневого» министра обороны Джона Хили, является необдуманная отправка британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны, сообщает РИА Новости.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях усилят солдатами, которые пройдут подготовку в Великобритании. По его словам, наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.

Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу необходимо адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности в рамках общего сотрудничества. Политик назвал возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую критически важной для обороны стран Европы.