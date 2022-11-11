Песков: Целей СВО можно достичь с помощью переговоров, но этому мешает Киев

Фото: Администрация президента РФ

Целей спецоперации на Украине можно достичь путем переговоров, однако в данный момент это невозможно из-за позиции Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 11 ноября.

— Конфликт на Украине, то есть я бы сказал СВО, можно завершить путем завершения ее целей или достижения целей мирными переговорами, а учитывая позицию Украины, переговоры сейчас невозможны. <...> Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается, — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока российская армия не покинет территорию республики.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что «окно» для мирных переговоров России и Украины появится, «когда и если» линия фронта стабилизируется. Милли также отметил, что если мирные переговоры не состоятся, то США продолжат снабжать киевский режим вооружением.