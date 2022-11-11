Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя

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Погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова отпели в симферопольском кафедральном Александро-Невском соборе. После богослужения траурная процессия проследовала на центральное кладбище города.

На заупокойной службе присутствовали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и другие официальные лица. В храме находились супруга и дети Стремоусова, а также близкие политика.

Чин отпевания совершил викарий Симферопольской и Крымской епархии, епископ Нестор, передает РИА Новости.

Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожной аварии 9 ноября. Соболезнования по поводу его смерти выразил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего заместителя главы администрации Херсонской области орденом Мужества посмертно. Стремоусов был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу.