Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя

Анастасия Колоскова
Общество
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя
Фото: vk/aksenovrk

Погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова отпели в симферопольском кафедральном Александро-Невском соборе. После богослужения траурная процессия проследовала на центральное кладбище города.

На заупокойной службе присутствовали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и другие официальные лица. В храме находились супруга и дети Стремоусова, а также близкие политика.

Чин отпевания совершил викарий Симферопольской и Крымской епархии, епископ Нестор, передает РИА Новости.

Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожной аварии 9 ноября. Соболезнования по поводу его смерти выразил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего заместителя главы администрации Херсонской области орденом Мужества посмертно. Стремоусов был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу.

Крым Смерть Похороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте