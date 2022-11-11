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Москвичам рассказали о погоде в выходные

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В выходные в Москве ожидается комфортная температура, столбики термометров днем покажут от 6 до 11 градусов тепла, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 11 ноября.

— В субботу пройдет небольшой дождь. Днем будет до плюс 11 градусов, ночью — до 7 градусов тепла. В воскресенье будет чуть прохладнее — от шести до восьми градусов днем и до семи градусов тепла ночью. При этом горожанам следует быть осторожнее: с 12 по 14 ноября порывы ветра могут достигнуть 17–22 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В понедельник, добавили в пресс-службе, в столице сильно похолодает: температура днем и ночью будет варьироваться от минус одного до плюс одного градуса. 15 и 16 ноября ожидается небольшой снег, термометры в эти дни покажут от минус трех градусов до плюс двух градусов днем, ночью — до минус семи градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики. Похожее мнение по этому вопросу высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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