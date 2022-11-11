Найдена мать одинокого ребенка, обнаруженного на остановке на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Установлена личность предполагаемой матери одинокого малолетнего ребенка, которого обнаружили прохожие в шесть утра на автобусной остановке на Ленинском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, матерью мальчика является москвичка 1977 года рождения. Также ведомство установило личность самого школьника — ему десять лет. На данный момент он находится в медицинском учреждении, никаких телесных повреждений у него не выявлено.

— Установлена личность мальчика — ему 10 лет. В момент обнаружения и нахождения в медицинском учреждении малолетний о себе каких-либо данных не сообщил, — пояснила Нефедова.

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Прокуратура проводит проверку по факту случившегося, а также контролирует выяснение Следственным комитетом обстоятельств произошедшего.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 10 ноября. На остановке на Ленинском проспекте прохожие заметили одинокого мальчика без сопровождения взрослых. Ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным и ничего о себе не смог рассказать. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

В пятницу, 11 ноября, глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления ведомства Андрею Стрижову установить все обстоятельства произошедшего и предоставить оперативный доклад.