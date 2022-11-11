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Переселенцы из Херсонской области смогут получить льготу на покупку жилья в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Переселенцы из Херсонской области смогут получить льготу на покупку жилья в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Вынужденные переселенцы из Херсонской области смогут подать в Московской области заявки на социальную выплату для покупки жилья. Прием заявок начнется уже 12 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что речь идет о получении жилищного сертификата, который дает возможность получения жилья на льготных условиях.

— На Херсонщине сложная ситуация. Каждый день — ракетные удары и обстрелы. Руководство страны приняло решение поддержать жителей Херсона и части Херсонской области, которые решили начать новую жизнь в других регионах России, и запустило программу жилищных сертификатов, — отметил Воробьев.

Для получения сертификата нужно написать заявление, предоставить документы, удостоверяющие личность всех представителей семьи, а также подтверждение проживания в Херсоне и области. Вся предоставленная документация будет отправлена на проверку. Получить сертификат в случае одобрения можно будет в МФЦ Московской области.

По словам Воробьева, уже 12 ноября начнется прием заявок в МФЦ в Красногорске, Одинцове, Мытищах и Люберцах, а затем и на остальных территориях Московской области, передает «360».

До этого стало известно, что представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области.

Подмосковье Жилье Андрей Воробьев
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