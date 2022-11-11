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Названы преимущества системы «Умный дом»

Ирина Игнатенко
Технологии
Названы преимущества системы «Умный дом»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Технический директор компании «Искусственный интеллект» Сергей Гришкин рассказал, что система «Умный дом» позволяет экономить электроэнергию на 8–12 процентов в год.

По словам эксперта, это достигается за счет управления освещением: объект оснащается датчиками присутствия, которые реагируют на наличие в помещении человека. Кроме того, регулировка отопительной системы происходит автономно. Так, в ночное время или в момент отсутствия хозяев температура в помещении понижается автоматически.

Эксперт подчеркнул, что система «Умный дом» направлена на достижение комфорта, который и подразумевает разумное энергопотребление и, соответственно, экономию денег, передает «Радио 1».

Для повышения уровня безопасности в жилых домах столицы решено выстроить системное взаимодействие старших по подъезду с муниципальными депутатами, участковыми уполномоченными и с советами глав управ. Эту идею хотят воплотить в рамках проекта «Безопасный подъезд».

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