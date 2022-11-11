Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Фото: МИД РФ

Россия готова к переговорам с украинскими властями без предварительных условий. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Я могу только подтвердить позицию: мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ. Сейчас это все в прошлом, — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит не от России. Рябков отметил, что «если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся», сообщает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией. Он сказал, что «не исключает мирных переговоров» с Москвой. Вместе с этим Зеленский потребовал «вернуть все: землю, права, свободу и деньги».

При этом в руководящем составе США есть некоторые разногласия, связанные с разрешением украинского конфликта. Как уточняется, споры в Вашингтоне начались на фоне промежуточных выборов в США, поскольку республиканцы подняли вопрос о долговечности американской поддержки украинской армии.