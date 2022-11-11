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Улицу в Херсоне назовут в честь Кирилла Стремоусова

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Улицу в Херсоне назовут в честь Кирилла Стремоусова
Фото: vk/aksenovrk

Одна из улиц Херсона будет названа в честь вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб 9 ноября. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил представитель региональной администрации Сергей Мороз.

— В честь Кирилла Сергеевича в Херсоне будет названа улица. Думаю, мы поставим ему памятник в Херсоне, чтобы люди помнили, насколько светлой личностью он был, — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Его смерть подтвердил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Он был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу.

Вице-губернатора Херсонской области похоронили на центральном кладбище Симферополя 11 ноября.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. Он был основателем политической организации «За президента», которая поддерживала действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области.

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