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Генпрокуратура признала Центр имени Вильсона нежелательной организацией

Лейла Алиева
Общество
Генпрокуратура признала Центр имени Вильсона нежелательной организацией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной организации «Международный научный центр имени Вудро Вильсона» на территории России. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр имени Вудро Вильсона», — говорится в сообщении.

Деятельность организации, как подчеркивается, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о данном решении уже направлена в Минюст для внесения организации в перечень нежелательных, говорится на сайте Генпрокуратуры.

8 ноября депутат Александр Якубовский сообщил, что депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России.

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