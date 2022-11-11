Рогозин возглавил группу «Царские волки» в зоне СВО на Украине

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Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку силам ДНР.

— Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, — сообщил Рогозин.

Группа в данный момент работает в зоне специальной военной операции под непосредственным руководством самого Рогозина, где действует как добровольческое подразделение.

Кроме того, бывший руководитель Роскосмоса рассказал, что название группы относится к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам же Рогозин в прошлом принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском и Боснийском конфликтах, передает РИА Новости.

До этого Рогозин рассказал об успешном испытании «умного прицела» для минометов технической группой учебного центра «Царские волки». Он также объявил о планах провести в ближайшее время испытания и других комплексов, разработанных в учебном центре.