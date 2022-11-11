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Приметы и советы

Врач назвал признаки на ногтях, говорящие о риске ампутации нижних конечностей

Лейла Алиева
Общество
Врач назвал признаки на ногтях, говорящие о риске ампутации нижних конечностей
Фото: Unsplash

Заболевание периферических артерий (ЗПА) считается одним из первых заметных признаков высокого уровня холестерина. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

— Пять процентов пациентов с ЗПА перейдут к ампутации нижних конечностей. Однако наиболее тяжелым проявлением ЗПА является критическая ишемия конечностей (КИК). КИК описывает тяжелую форму ЗПА, при которой артерии в нижних конечностях сильно блокируются, — пояснил он.

КИК увеличивает риск потери конечностей на 20 процентов, а его признаком может стать онихогрифоз ногтей на нога — или ноготь «бараньего рога». Во время онихогрифоза происходит расстройство ногтевой пластины, что влияет на рост. Он включает в себя непрозрачное желто-коричневое утолщение ногтевой пластины, которое становится все более удлиненным и изогнутым, пишет «МедикФорум».

До этого врач-кардиолог Егор Новиков дал советы, как снизить уровень холестерина. По его словам, для начала необходимо сдать анализ и выяснить точные цифры. Если значения превышены, то нужно изменить рацион питания.

Здоровье Холестерин ноги
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