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Украинский президент Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий». Об этом заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.

— Во сколько нам сейчас обходится Украина? 50 миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно! — отметила она.

По мнению журналистки, важно строго следить за каждым долларом, отправленным на помощь Украине, так как сотрудники налоговой службы этого не делают.

Также Оуэнс указала на то, что США быстро вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а на следующий день объявили о поддержке Украины по вопросу вступления государства в НАТО.

До этого в The New York Times заявили, что в руководящем составе США возникли разногласия, связанные с решением конфликта на Украине. Так, споры в Вашингтоне начались на фоне промежуточных выборов в США, поскольку республиканцы подняли вопрос о долговечности американской поддержки украинской армии.

Экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что новый состав Конгресса с республиканским большинством в Палате представителей может сократить выделение средств для Украины. Блэк считает, что в администрации президента США Джо Байдена существует беспокойство из-за растущих антивоенных настроений.