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Байден призвал сокращать зависимость от ископаемого топлива на фоне СВО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден призвал сокращать зависимость от ископаемого топлива на фоне СВО
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден заявил о необходимости создания мер по сокращению зависимости от ископаемого топлива в мире на фоне проводимой на Украине спецоперации России.

Американский лидер считает, что спецоперация «лишь делает более срочной необходимость ухода мира от зависимости от ископаемого топлива». Кроме того, президент отнес происходящие на Украине события к тем факторам, которые «обостряют нехватку продовольствия» и «вызывают скачки цен на энергоносители», передает ТАСС.

До этого Байден заявил, что на данный момент цена бензина в стране составляет 3,19 доллара за галлон. Однако в Американской автомобильной ассоциации опровергли слова главы государства, указав, что реальная стоимость топлива выше.

Американская автомобильная ассоциация собирает данные о стоимости бензина на всех заправках Соединенных Штатов. Опубликованные 6 ноября данные свидетельствовали о том, что реальная стоимость топлива составляет 3,8 доллара за галлон.

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