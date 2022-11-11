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Аттестаты выпускникам школ в новых регионах России выдадут без экзаменов

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Аттестаты выпускникам школ в новых регионах России выдадут без экзаменов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выпускникам школ в новых субъектах России в 2023 году аттестаты выдадут без экзаменов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу, 11 ноября.

— Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок, — сказал он.

Все образовательные учреждения в новых регионах должны перейти на российские стандарты обучения до 2028 года, сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что школы смогут на самостоятельной основе вводить курсы начальной военной подготовки учеников. Образовательные учреждения смогут «принять решение о включении в учебный план учебных предметов и курсов, посвященных изучению НВП», исключительно по своему усмотрению.

Программы учебного предмета «Основы военной подготовки» и учебного курса «Основы военно-морской подготовки» уже были одобрены. Так, первая дисциплина может изучаться как с 5-го по 9-й класс, так и с 10-го по 11-й класс по часу в неделю, а также предусматривать полевые занятия для учеников 10-х классов общим сроком в 12 учебных дней.

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