Более 60 воспитанников Московского президентского кадетского училища принесли присягу в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 65 воспитанников Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ дали клятву верности и преданности Отечеству. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Очень важно, что принятие торжественной клятвы проходит в Зале Славы, где увековечены имена более 11 800 Героев Советского Союза и России, получивших эти звания за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Я уверен, что сегодняшнее событие вы навсегда сохраните в своих сердцах, — сказал генерал-майор Андрей Щербина.

В рамках церемонии воспитанники МПКУ поочередно обещали с честью нести звание кадета, учиться и служить на благо страны. После этого почетные гости вручили им удостоверения кадетов.

До этого сообщалось, что новая выставка «Рубежи памяти» открылась в Музее Победы. В ней представлены около 100 подлинных раритетов из школьных музеев Москвы и Рязани. Среди экспонатов можно увидеть подлинные фотографии, документы, личные вещи фронтовиков и партизан.