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«Нет выбора»: в США рассказали о непростом решении ЕС по Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Нет выбора»: в США рассказали о непростом решении ЕС по Украине
Фото: Unsplash

Сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари заявил изданию Newsweek, что из-за нежелания Украины делать шаги в сторону дипломатического урегулирования конфликта странам ЕС становится все сложнее согласовывать выделение финансовой поддержки стране.

— Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора, — подчеркнул эксперт.

Чорчиари также отметил, что население Европы ждет начала процесса мирных переговоров. По его словам, страны Центральной Европы начинают препятствовать выделению новых средств украинскому руководству, а для местных политиков поддержка президента Украины Владимира Зеленского становится обременительной.

До этого журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Зеленский стал «королевой американских пособий». По ее мнению, важно строго следить за каждым долларом, отправленным на помощь Украине, так как сотрудники налоговой службы этого не делают.

Экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что новый состав Конгресса с республиканским большинством в Палате представителей может сократить выделение средств для Украины.

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