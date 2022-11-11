Медведев предостерег от «кликушества и паникерства» после отвода войск из Херсона

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После переброски подразделений армии России из Херсона на левый берег Днепра не стоит давать поводов для радости врагу, «поддаваясь паникерству и кликушеству». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу, 11 ноября.

— Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему, — сказал политик.

Россиянам, считает он, следует почаще напоминать «врагам» о «величии и безграничности русского мира». Оставленные территории «вернутся в Российскую Федерацию», написал Медведев в Telegram-канале.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск в Херсонской области.

Политик пояснил, что Херсон является крайне сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования надежного тыла.