Рабочий предприятия в Швейцарии упал в чан с расплавленным алюминием

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В швейцарском городе Санкт-Галлен на одном из предприятий рабочий упал в чашу с расплавленным алюминием и остался жив. Об этом сообщила местная полиция в пятницу, 11 ноября.

Мужчина провалился по колено в чан, где температура составляла 720 градусов по Цельсию. Однако он смог подтянуться и подняться на ноги, в результате чего получил лишь обширные ожоги и травмы.

После этого его направили на вертолете в больницу. На данный момент полиция Санкт-Галлена выясняет причины произошедшего, сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года СК возбудил уголовное дело о халатности после падения 11-летней девочки в яму с кипятком в Орехово-Зуеве.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 16 декабря. Ребенок провалился в яму с кипятком по дороге в школу.

В результате девочка получила ожоги обеих ног. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.