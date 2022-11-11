Зеленский заявил, что журналистов временно не будут пускать в Херсон

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Журналистов не будут впускать в Херсон, пока город не разминируют. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 ноября.

— Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, — приводит его слова ТАСС.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск в Херсонской области. Политик пояснил, что Херсон является крайне сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования надежного тыла.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. По его словам, это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.