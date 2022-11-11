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СК возбудил дело после пожара в автосервисе в Подмосковье

Евгений Жуков
Происшествия
СК возбудил дело после пожара в автосервисе в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Возбуждено уголовное дело после пожара в подмосковном автосервисе, в результате которого погиб мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 11 ноября.

По данным следствия, в одном из помещений частного автосервиса, расположенного в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа, произошло возгорание. Впоследствии огонь перекинулся на остальное здание автосервиса и автомобили, находившиеся на стоянке неподалеку.

В результате пожара один из работников автосервиса погиб, еще один человек был доставлен в медучреждение. Дело возбуждено по статье УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

До этого стало известно, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту загоревшегося в Подмосковье бензовоза. В результате хлопка сперва загорелся бензовоз, а потом огонь перекинулся на здание сервиса и находящиеся на открытой стоянке автомобили.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень исполнения законодательства о пожарной безопасности.

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