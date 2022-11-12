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Болдуин подал иск на участников съемок фильма «Ржавчина», где погибла оператор

Юлия Курганова
Общество
Болдуин подал иск на участников съемок фильма «Ржавчина», где погибла оператор
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Голливудский актер Алек Болдуин подал иск против нескольких человек, которые принимали участие в съемках картины «Ржавчина». В ходе работы над ней была застрелена оператор Галина Хатчинск.

Отмечается, что в иске артиста указаны специалисты по оружию на съемках Ханна Гутьеррес-Рид, передавший Болдуину пистолет помощник режиссера Дейв Холлз, реквизитор Сара Закри и главный поставщик оружия на съемочную площадку Сет Кенни, сообщает издание The New York Times.

Болдуин обвинил их в халатности и нарушении требований безопасности на киносъемках. Актер ссылается на улики, которые обнародовали ФБР и правоохранительные органы.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, медики не смогли ее спасти.

Позже актер подал иск в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Известно, что он это сделал после того, как семья погибшей на съемках фильма подала в суд на него. В своем иске Болдуин отметил, что не будет нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки.

В апреле 2022 года адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках.

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