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Синоптики сообщили о дождливой и теплой погоде в Москве 12 ноября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о дождливой и теплой погоде в Москве 12 ноября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 12 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, в течение всего дня будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–10 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 19 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с утра субботы до утра понедельника. Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.

Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики.

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