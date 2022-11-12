Главные новости к утру 12 ноября

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Следователи задержали двоих молодых людей 1998 и 2000 годов рождения по подозрению в совершении убийства подростка в ВАО. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук считает, что миру главным образом в настоящее время угрожает биологическая опасность. Он заявил, что есть риск появления коронавируса с уровнем смертности 90 процентов.

Эксперт Ваге Закарян назвал способ проверить, шпионит ли за владельцем смартфон. Есть множество программ, которые могут передавать информацию со смартфона третьим лицам.

Освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал об издевательствах со стороны сотрудников СБУ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Камбоджи Пномпень, где в воскресенье, 13 ноября, примет участие в Восточноазиатском саммите.