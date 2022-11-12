Fox News: Демократы приблизились к контролю над сенатом США

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Переизбрание демократа Марка Келли в сенат от Аризоны позволило приблизиться Демократической партии США к большинству в верхней палате. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.

— Келли переизбрался в Аризоне, — говорится в сообщении телеканала.

Согласно предоставленным данным, на текущий момент республиканцы и демократы получают по 49 мест в американском сенате. Так, представители Демократической партии смогут получить контроль над сенатом в том случае, если они победят еще в одном штате, Неваде или Джорджии. Как уточняется, демократы получат контроль, поскольку при равенстве голосов (50—50) решающим становится голос вице-президента, сообщает РИА Новости.

В среду, 9 ноября, в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что американцы не хотят идти на переговоры по Украине, так как ожидают поражения России. Однако эта позиция может измениться после того, как Конгресс станет республиканским.