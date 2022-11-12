Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Fox News: Демократы приблизились к контролю над сенатом США

Араз Салехов
В мире
Fox News: Демократы приблизились к контролю над сенатом США
Фото: shutterstock

Переизбрание демократа Марка Келли в сенат от Аризоны позволило приблизиться Демократической партии США к большинству в верхней палате. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.

— Келли переизбрался в Аризоне, — говорится в сообщении телеканала.

Согласно предоставленным данным, на текущий момент республиканцы и демократы получают по 49 мест в американском сенате. Так, представители Демократической партии смогут получить контроль над сенатом в том случае, если они победят еще в одном штате, Неваде или Джорджии. Как уточняется, демократы получат контроль, поскольку при равенстве голосов (50—50) решающим становится голос вице-президента, сообщает РИА Новости.

В среду, 9 ноября, в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что американцы не хотят идти на переговоры по Украине, так как ожидают поражения России. Однако эта позиция может измениться после того, как Конгресс станет республиканским.

Джо Байден США Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте