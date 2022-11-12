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Байден отказался от встречи с принцем Саудовской Аравии на G20

Араз Салехов
В мире
Байден отказался от встречи с принцем Саудовской Аравии на G20
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден отказался провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, у главы Соединенных Штатов «нет никаких планов садиться за стол переговоров» с представителем королевства саудитов. При этом Байден уже провел ряд встреч с лидерами Германии, Франции, Индии, Турции и Австралии, а вероятность дополнительных контактов на полях саммита «будет расти», сообщает Lenta.ru.

Россию на международном саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе саммита «Большой двадцатки» не стоит ожидать появления российского лидера Владимира Путина.

В материале «Вечерней Москвы» объяснили, почему глава РФ не поедет на саммит G20. По словам политолога Юрия Светова, выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Кроме того, эксперт отметил, что одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.

Джо Байден международный саммит Саудовская Аравия
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