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Бесплатные концерты пройдут в Музее Победы в выходные

Араз Салехов
Город
Бесплатные концерты пройдут в Музее Победы в выходные
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В выходные дни, 12 и 13 ноября, в Музее Победы пройдет большая музыкальная программа. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, 12 ноября гости смогут насладиться выступлением сербского актера, певца и телеведущего Марко Долаша, который будет исполнять песни на сербском и русском языках.

Среди композиций будут в том числе известные песни о Великой Отечественной войне: «На безымянной высоте», «Прощание славянки», «В землянке», «Десятый наш десантный батальон», «Прощай, любимый город!», «Темная ночь» и другие.

Помимо этого, своим творчеством посетителей порадуют «Юные Александровцы», костромской ансамбль «Кудыкина гора», хореографические коллективы «Данс-Вояж» и «Возрождение».

Начало программы — в 14:00, место проведения — Зал Полководцев. Все концерты будут бесплатны для посетителей.

9 ноября в Музее Победы прошел концерт «Вместе целая страна». Большой детской хор имени В. С. Попова исполнил песни о Великой Отечественной войне, о любви к стране, а также другие тематические композиции. Помимо этого, на концерте был показан яркий номер в исполнении шоу-балета «Фестиваль».

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