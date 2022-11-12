Астролог перечислил знаки зодиака, которые будут «купаться в деньгах» в 2023 году

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Следующий год сулит финансовое благополучие для некоторых знаков зодиака. Астролог Пандит Сомнатх из Индии перечислил созвездия, представители которых будут одарены невиданными богатствами.

Близнецы

Людям под этим знаком зодиака повезет в финансовом плане. Они ощутят повышение благосостояния с апреля. Главное, не упустить все предложенные возможности.

Лев

Доходы знатно увеличатся и у Львов. Астролог рекомендует им идти по выверенной тропе и не заходить в рискованные проекты.

Дева

В первой половине 2023 года их ждет денежный бум. Финансовое изобилие у Дев будет продолжаться до апреля, а также настигнет их в декабре.

Весы

Следующий год будет удачным для Весов. Согласно прогнозу, большие траты им стоит ожидать в октябре 2023 года.

Водолеи

Людям под этим знаком зодиака советуют вкладывать свои средства и инвестировать их в проекты. Результаты будут потрясающие — особенно в июне и июле, сообщает WDay.

Также шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» главные особенности земных знаков зодиака.

По ее мнению, наш мир не мог бы существовать без наличия земных знаков зодиака, ведь именно они отвечают за прагматический подход, обоснованность и семейные ценности.