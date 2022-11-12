Эрдоган назначит посла Турции в Израиле после восстановления дипотношений

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле после восстановления дипломатических отношений. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил «Официальный вестник».

— Президентский указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле был опубликован в «Официальном вестнике», — пишет издание.

В президентском указе говорится, что «Шакир Озкан Торунлар, член Консультативного совета по внешней политике, был назначен послом Турции в Государстве Израиль в соответствии со статьями 2 и 3 президентского указа № 3».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Северный Кипр — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр.

Турецкий лидер 11 ноября заявил, что Турция уже 52 года «страдает» у дверей Евросоюза и готова дать свой ответ, когда придет время.

Согласно данным, республика подписала соглашение об ассоциации с ЕС (тогда — ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство. Переговоры о вступлении в союз начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.