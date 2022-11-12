Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не дал возможности критикам помешать диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью RDN.

— Я не позволил никакой критике помешать общению с президентом России, проходившему зачастую в виде долгих разговоров по телефону, — сказал лидер.

Политик также назвал невозможным на данном этапе дипломатическое разрешение ситуации на Украине.

До этого Шольц сообщил, что германское государство не вводило санкции против газа из России, потому что множество стран были зависимы от российских поставок.

В материале «Вечерней Москвы» оценили возможность налаживания диалога между Россией и Германией.

Политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что впадать в оптимизм по поводу заявлений немецкого канцлера не стоит. Все предыдущие месяцы Шольц демонстрировал полное игнорирование позиции России.