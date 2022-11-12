Активист заявил о проведении массовых облав СБУ в Николаеве

Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые облавы на улицах Николаева и проверяет квартиры в поиске людей, которые имеют хоть какие-то связи с Россией. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал активист пророссийского николаевского подполья.

— СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье. Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах, — отметил он.

Сначала, по словам активиста, правоохранители проверяют машины, а затем и квартиры. После этого сотрудники СБУ фотографируют документы и переписки в телефоне.

Кроме того, происходит допрос жителей на наличие родственников из России, а также проверка телефонных книг на наличие российских номеров, сообщает РИА Новости.

10 ноября пророссийское подполье Николаева обнаружило несколько адресов, где сотрудники СБУ скрываются от ракетных ударов российской армии.

Освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал, что самыми жестокими в обращении с пленными были сотрудники СБУ, которые били их.