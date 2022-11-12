Определены обладатели грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице прошло финальное состязание конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— В Московском международном доме музыки наградили 99 победителей — учащихся столичных творческих школ и колледжей в возрасте от 7 до 20 лет, — говорится в сообщении.

В рамках 19 номинаций в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства были выбраны лучшие участники.

Так, лучшей в номинации «Народные инструменты» стала ученица Детской школы искусств имени С. Т. Рихтера Елизавета Ракушина. Лауреатом I степени в номинации «Орган, клавесин» стал ученик Детской школы искусств имени И. Ф. Стравинского Илья Дедехин.

Обладательницей гранта I степени в номинации «Театральное искусство» стала Елизавета Кибакина — студентка Московского театрального колледжа имени Л. А. Филатова.

Русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке (МГИМ) получил Гран-при конкурса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 227 некоммерческих организаций получат поддержку в рамках конкурса грантов мэра Москвы.

В частности, поддержку в номинации «Наше наследие» получил проект «Хранители истории для будущего». В рамках его реализации молодые реставраторы смогут повысить свой профессиональный уровень.