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Британские инструкторы столкнулись с проблемами в ходе обучения военных из состава ВСУ. Об этом пишет издание Financial Times.

Предполагается, что около трех тысяч украинских военных завершат тренировки в Великобритании к католическому Рождеству — 25 декабря. Еще семь тысяч бойцов завершили обучение, начавшееся в июне 2022 года.

По словам организаторов тренировок, новобранцы украинской армии прошли курс минимальных боевых навыков за пять недель. При этом у новобранцев британской армии базовый курс занимает 14 недель.

Сложности также возникли из-за того, что украинцы обучаются в качестве независимых служащих, а не сформированных подразделений.

Кроме того, украинские военные, которые проходят обучение в Британии, являются как мужчинами, так и женщинами разных возрастов.

До этого Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что большое количество иностранных наемников на Украине связано с тем, что у ВСУ почти исчерпались собственные резервы. При этом нехватку собственных солдат на Украине можно заметить и по тому, сколько пожилых людей попадают в плен, добавил он.