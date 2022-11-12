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В Германии сделали неожиданное предложение Зеленскому

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии сделали неожиданное предложение Зеленскому
Фото: president.gov.ua

Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который назвал вывод армии России из Херсона «исторической победой».

— У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны, — написал один из читателей.

Другой пользователь подчеркнул, что восхищается армией России, которая смогла самостоятельно противостоять Западу. Пользователи также задались вопросом: какую выгоду получат немцы от «выдуманных Зеленским побед».

Еще один комментатор подчеркнул, что украинский лидер является «американской марионеткой», чьи слова «ничего не стоят».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 ноября начать отвод войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения Херсонской области, а также солдат российской армии.

Кроме того, корреспонденты рассказали, что российские военные покинули правый берег Днепра. По их словам, военные двигались по понтонам, а также по Антоновскому мосту.

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