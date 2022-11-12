Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в России выявили 5514 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 12 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 62 летальных исхода от коронавирусной инфекции. При этом 1188 человек госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

Более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под наблюдением врачей за сутки полностью выздоровели 5717 пациентов, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, COVID-19 будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

В свою очередь врач-кардиолог клиники «МедикСити», врач функциональной диагностики Полина Астраханцева рассказала, что ощущение нехватки воздуха, одышка и повышенная утомляемость являются признаками не только COVID-19, но и так называемой погодной гипоксии.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте