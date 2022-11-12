Более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в России выявили 5514 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 12 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 62 летальных исхода от коронавирусной инфекции. При этом 1188 человек госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под наблюдением врачей за сутки полностью выздоровели 5717 пациентов, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, COVID-19 будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

В свою очередь врач-кардиолог клиники «МедикСити», врач функциональной диагностики Полина Астраханцева рассказала, что ощущение нехватки воздуха, одышка и повышенная утомляемость являются признаками не только COVID-19, но и так называемой погодной гипоксии.