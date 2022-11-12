В СНБО заявили, что Украина не будет замораживать конфликт с Россией

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Никакой заморозки конфликта с Россией не будет, перед ВСУ стоит задача продолжать освобождать регионы. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил секретарь украинского Совета национальной обороны (СНБО) Алексей Данилов.

— Мы не можем ничего замораживать — мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского проводилось по теме Херсона, передает РИА Новости.

В свою очередь Зеленский недавно сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией. В интервью CNN он заявил о готовности говорить с Российской Федерацией, «но с другой Россией — с той, которая готова к миру».

6 ноября издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.