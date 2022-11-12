Появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Фото: Telegram / Mash

Кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС под Херсоном появились в Сети.

Соответствующее видео опубликовала газета «Известия». На кадрах видно, как в районе станции происходит яркая вспышка, а затем раздается мощный взрыв.

Станция расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. ГЭС отвечает за обеспечение годового регулирования стока Днепра для питания электрической энергией, а также за орошение засушливых зон в южной части Украины.

До этого в экстренных службах сообщили, что Антоновский мост, расположенный в Херсонской области, остался без двух дорожных пролетов.

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил «Вечерней Москве», что для полного завершения СВО необходимо добиться взятия Киева и перебросить столицу Украины во Львов.

Эксперт добавил, что ряд зданий в этой части города уже переоборудован под правительственный квартал. Как следствие, Львов станет новой столицей украинской державы, чего ожидает в том числе и Польша.