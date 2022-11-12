Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе

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Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52» (ранее — «Ланцет»), активно применяющихся в зоне спецоперации. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе компании — разработчика беспилотников ZALA Aero.

— Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-52», моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации, — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо этого, Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.

На видеоролике продемонстрировано, как происходит процесс обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником украинского танка, который пытается укрыться за объектами промышленной застройки.