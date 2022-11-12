Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Проекты планировок московских кварталов реновации изменили по просьбе горожан. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, внести коррективы в проекты планировок можно даже после проведения публичных слушаний.

— Например, после того как жители кварталов 2 и 4 района Очаково-Матвеевское пожаловались на нехватку социальных объектов, было принято решение о возведении культурно-досугового центра и физкультурного комплекса, — рассказал заммэра.

Он добавил, что для комфорта москвичей специалисты пересмотрели место расположения пешеходного перехода и отменили строительство дороги, которая должна была пролегать рядом с жилыми домами в Северном Тушине.

Бочкарев подытожил, что в квартале 10 района Бабушкинский после обращений москвичей построят социальные объекты, а не гостиницу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории площадью 82,93 гектара в районе Ростокино. Речь идет об участке, расположенном между Северо-Восточной хордой, улицей Вильгельма Пика, проспектом Мира и парком «Яуза».

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте