Андрей Бочкарев: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Проекты планировок московских кварталов реновации изменили по просьбе горожан. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, внести коррективы в проекты планировок можно даже после проведения публичных слушаний.

— Например, после того как жители кварталов 2 и 4 района Очаково-Матвеевское пожаловались на нехватку социальных объектов, было принято решение о возведении культурно-досугового центра и физкультурного комплекса, — рассказал заммэра.

Он добавил, что для комфорта москвичей специалисты пересмотрели место расположения пешеходного перехода и отменили строительство дороги, которая должна была пролегать рядом с жилыми домами в Северном Тушине.

Бочкарев подытожил, что в квартале 10 района Бабушкинский после обращений москвичей построят социальные объекты, а не гостиницу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории площадью 82,93 гектара в районе Ростокино. Речь идет об участке, расположенном между Северо-Восточной хордой, улицей Вильгельма Пика, проспектом Мира и парком «Яуза».