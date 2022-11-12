Пользователи Twitter захотели дать Байдену пощечину за слова о российских военных

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Пользователи Twitter остались недовольны заявлением американского президента Джо Байдена, который считает, что ситуацию на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда армии России.
— Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать, — отметил один из комментаторов.
Другой пользователь считает, что конфликт был бы исчерпан, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины, передает РИА Новости.
Кроме того, зрители британского Sky News возмутились в Twitter требованием премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к президенту России Владимиру Путину касательно того, чтобы тот отступил в вопросе Украины.
Пользователь под псевдонимом OldSchool пошутил, что «Путин в ужасе» от требования Альбанезе. Кроме того, читатель под ником Antonios Symeonakis назвал австралийского премьера «марионеткой США».
Также критике подвергся президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией. Пользователи Twitter не поверили в искренность его заявлений.