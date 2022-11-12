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Пользователи Twitter захотели дать Байдену пощечину за слова о российских военных

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пользователи Twitter захотели дать Байдену пощечину за слова о российских военных
Фото: whitehouse

Пользователи Twitter остались недовольны заявлением американского президента Джо Байдена, который считает, что ситуацию на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда армии России.

— Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать, — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь считает, что конфликт был бы исчерпан, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины, передает РИА Новости.

Кроме того, зрители британского Sky News возмутились в Twitter требованием премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к президенту России Владимиру Путину касательно того, чтобы тот отступил в вопросе Украины.

Пользователь под псевдонимом OldSchool пошутил, что «Путин в ужасе» от требования Альбанезе. Кроме того, читатель под ником Antonios Symeonakis назвал австралийского премьера «марионеткой США».

Также критике подвергся президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией. Пользователи Twitter не поверили в искренность его заявлений.

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