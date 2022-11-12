В Запорожье заявили о возможной переброске 40 тысяч бойцов ВСУ из Херсона

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить с Херсонского направления на другие около 40 тысяч бойцов. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Если говорить о Херсонском направлении, то у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление, — отметил он.

Кроме того, Рогов добавил, что для украинского руководства Запорожское направление является «приоритетным», потому как на текущий момент «мечта» президента Украины Владимира Зеленского заключается в «рассечении линии фронта» для последующего выхода к Бердянску.

Рогов также предположил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что украинские подразделения предпримут новые попытки по захвату Запорожской атомной электростанции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 ноября начать отвод войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения Херсонской области, а также солдат российской армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.